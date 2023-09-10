Стрикленд получил денежный бонус за победу над Адесаньей

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» по итогам турнира UFC 293, в рамках которого он победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46).

Также бонус «Выступление вечера» получил австралиец Джастин Тафа (7-3), который нокаутировал американца Остина Лейна (12-4) в первом раунде. Бонуса за «Бой вечера» удостоились Манел Капе (19-6) и Фелипе дос Сантос (7-1). Победу в этом противостоянии единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) одержал Капе.