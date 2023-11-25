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Сегодня, 14:32

Смит заменит Мурзаканова и встретится с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 233

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский полутяжеловес Энтони Смит сразится с Халилом Раунтри на турнире UFC Fight Night 233, который пройдет в ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе. Бойцы сразятся в со-главном событии вечера.

Изначально Раунтри должен был встретиться с непобежденным россиянином Азаматом Мурзакановым и бой должен был состояться на турнире UFC on ESPN 52, который пройдет в ночь на 3 декабря в Остине (Техас, США). Бой был отменен из-за болезни пневмонией Мурзаканова.

Смит — экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. На его счету 37 побед и 18 поражений, у Раунтри — 12 побед и 5 поражений.

Азамат Мурзаканов
Халил Раунтри
Энтони Смит
UFC
ММА
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