Штырков оценил шансы Усмана Нурмагомедова стать чемпионом UFC

Боец RCC Иван Штырков высказался о шансах чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова стать чемпионом UFC в легком весе.

«Bellator — сильная организация, но за оппозицией Усмана особо не смотрел. Говорят, бой с Брентом Примусом был очень хороший. У всех спортсменов есть шансы стать чемпионом UFC, если брать выступление в UFC как спортивное состязание, но там столько много подводных камней, что в UFC мало быть сильным бойцом, чтобы стать чемпионом. Нужно прокачивать соцсети, публику и быть шоуменом, чтобы за тобой шла толпа не только потому, что ты — хороший боец и отличный парень, но и умеешь кривляться и что-то сказать. Зачастую многим ребятам не хочется этого делать. Не в их принципе», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

8 октября на турнире Bellator 300 Нурмагомедов победил американца Брента Примуса и впервые защитил титул лиги в легком весе. Всего 25-летний российский боец провел 17 боев в ММА, во всех из которых одержал победы.