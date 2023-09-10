Шон Стрикленд рассказал, что кричал Адесанье в конце боя

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) рассказал, что в конце боя предлагал Исраэлю Адесанье (24-3) вступить в драку.

«Я называл его китайцем. Я кричал: «Давай, китаец, зарубимся!» Не поймите меня неправильно, Иззи — легенда, но мне нравится смеяться над ним», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.