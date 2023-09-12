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Сегодня, 10:48

Шлеменко вспомнил о спарринге со Стриклендом: «По нему реально тяжело попасть»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) в интервью «СЭ» рассказал, что чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) помогал его команде готовиться к боям.

«Стриклэнд был очень неудобным, — заявил Шлеменко «СЭ». — Кстати, когда мы спарринговали с Шоном, он еще выступал в полусреднем весе. Стриклэнд не был маленьким, просто тогда он гонял вес, а тут, как я понял, он перестал это делать.
Как спарринг-партнер он очень нестандартный боец, но мы это видели с тем же Исраэлем Адесаньей. Многие его недооценивают, потому что он очень нестандартно работает, при этом у него хорошая чувствительность. По нему тяжело попасть — я говорю реально, как есть.
Хотя Стриклэнд особо не борется, но при этом хорошо чувствует борьбу и борется довольно хорошо. Его тяжело перевести и контролировать, сделать какие-то приемы. Он ориентируется в этом довольно успешно.
Мы с ним много спарринговали в разные годы. И не только я с ним спарринговал. Он нам всегда помогал — и мне, и Андрею Корешкову. Мы довольно продолжительное время с ним спарринговали и общались.
Когда мы приезжали в Америку, не всегда можно было найти много спарринг-партнеров. Я даже не помню, платили ли мы ему за спарринги. По-моему, мы ему не платили. Он всегда был не против поспарринговать просто так. Если взять меня, то я тоже постоянно помогал многим готовиться. Тому же Биспингу, когда он готовился к титульному бою. И Би Джей Пенну мы помогали готовиться, с ним спарринговал Андрей. Я Вандерлею Сильве помогал.
Мы никогда не брали деньги за то, что спарринговали, а вообще в Америке я многим платил. Там так принято, что за деньги с тобой спаррингуют. Спарринг-сессия обычно стоит от 150 до 250 долларов. Все зависит от качества спарринг-партнера».

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Александр Шлеменко
Шон Стрикленд
UFC
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