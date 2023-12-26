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Шавкат Рахмонов назвал возможных следующих соперников

Давид Хачатрян
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Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) рассказал, что хотел бы подраться против экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) или второго номера рейтинга Белала Мухаммада (23-3).

«Камару Усман или Белал Мухаммад? Бой с Усманом для меня интереснее. Белал, мне кажется, и не выйдет на бой. Усман тоже не хочет, думаю. Так-то я никого не выбираю, но хочу быстрее получить титульный бой. Это все время покажет — кто с кем будет драться пока непонятно. Ждем и надо готовиться дальше», — сказал Рахмонов на YouTube-канале NAIZA TV.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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