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Волков победил Павловича единогласным решением судей на турнире UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича в соглавном событии турнира UFC on ABC 6.

Волков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 35-летнего Волкова теперь 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

Турнир проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера смешанных единоборств австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым.

Икрам Алискеров, Сергей Павлович, Александр Волков, Шара Буллет. Бой Павлович — Волков, поединок Алискерова, победа Шары Буллета: онлайн-трансляция турнира UFC
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
ММА
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