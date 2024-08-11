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Сегодня, 03:00

Россиянка Куницкая победила Челси Чендлер на UFC Vegas 95

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Россиянка Яна Куницкая победила американку Челси Чендлер в поединке главного карда турнира UFC Vegas 95.

Куницкая выиграла единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

34-летняя россиянка прервала серию из трех поражений подряд. Всего у нее 15 побед и 8 поражений в профессиональной карьере в ММА.

У 30-летней Чендлер 6 побед и 3 поражения в ММА.

В 2020 году Яна Куницкая объявила о помолвке с бразильским бойцом Тиаго Сантосом. Россиянка выступает в UFC под фамилией мужа.

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