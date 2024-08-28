Россиянин Пуляев победил на Dana White's Contender Series и получил контракт с UFC

26-летний средневес Андрей Пуляев (9-2) одержал победу над американцем Лиамом Андерсоном (6-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на Претендентской серии Даны Уайта и заполучил контракт с лигой. Бой состоялся 27 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.

Пуляев ранее выступал в Shlemenko Fighting Championship и RCC. Большую часть побед он одержал нокаутом (5). На данный момент он идет на серии из пяти побед.