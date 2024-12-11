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Сегодня, 16:07

Россиянин Пуляев дебютирует в UFC 22 марта

Алина Савинова
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Российский боец ММА Андрей Пуляев проведет дебютный бой в UFC 22 марта 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.

Соперником 27-летнего средневеса станет британец Кристиан Лерой Данкан.

27 августа Пуляев одержал победу над американцем Лиамом Андерсоном единогласным решением судей на Претендентской серии Даны Уайта и заполучил контракт с UFC.

Ранее российский боец выступал в Shlemenko Fighting Championship и RCC. На его счету 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Данкана 10 побед при 2 поражениях.

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