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Ринат Фахретдинов — Николас Далби: когда и где пройдет бой UFC

Фахретдинов проведет поединок против Далби на UFC on ABC 6 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ринат Фахретдинов.
Фото Global Look Press

Российский боец Ринат Фахретдинов проведет поединок в полусреднем весе против датчанина Николаса Далби на турнире UFC on ABC 6 в субботу, 22 июня. Вечер ММА состоится на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой ожидается около 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Также следить за ходом поединков можно на официальной платформе UFC Fight Pass.

32-летний россиянин в смешанных единоборствах провел 25 боев (23 победы, одно поражение и одна ничья). На счету 39-летнего датского бойца в ММА — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два боя были признаны несостоявшимися.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Ринат Фахретдинов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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