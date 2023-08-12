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Сегодня, 11:46

Резников заявил, что позиции Казахстана в UFC давно укреплены

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Артем Резников оценил, насколько укрепились в UFC позиции Казахстана после недавних побед представителей страны на турнирах промоушена.

«У Асу Алмабаева, на мой взгляд, большие шансы в 57 кг. Он может достичь именно больших результатов. В том, что дойдет до пояса, у меня почему-то нет сомнений. Потому что он молод, полон сил, а 57 кг — весовая категория такая... Не слишком насыщенная, я думаю. Хотя есть хорошие ребята. Будем болеть и за Азата Максума, смотреть за его боями. Не думаю, что после дебютных побед наших бойцов в UFC позиции Казахстана в промоушене укрепятся заметно, но по тому, как идет Шавкат — они уже давно укреплены, потому что он зашел уже в топ-10. Вот если Асу, Азат и еще кто-нибудь из наших бойцов зайдет в топ-10, тогда позиции казахстанского ММА укрепятся сильно», — приводит слова Резникова Legalbet.kz.

Максум дебютировал в UFC с победы раздельным решением судей над Тайсоном Нэмом 15 июля, Алмабаев 5 августа выиграл в своем первом бою в промоушене у Оди Осборна сабмишном во втором раунде.

Источник: https://legalbet.kz/news/pozitcii-kazahstana-v-ufc-davno-ukrepleni-reznikov-o/
UFC
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