Расулов: «Усман едет на мясорубку к Чимаеву»

Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов рассказал, чего ждет в поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Пауло Коста болтал целый год, задевал Чимаева. Мне его жалко. Чимаев его поймает даже на улице. Усман отдыхал на показе мод в Италии, кайфовал, и полетел в Америку, а потом в Абу-Даби. Какая подготовка? Он едет на мясорубку. Шансов практически нет. Если сразу не попадет или что-то еще. После двух поражений человек идет заработать деньги», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Чимаевым и Усманом пройдет 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294. Чимаев провел 12 боев в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе Усмана 3 поражения при 20 победах.