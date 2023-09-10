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Рамазан Исмаилов: «Было бы хорошо, если Волков или Павлович нокаутировали бы Джонса»

Алина Савинова
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Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, высказался о шансах россиянина Александра Волкова в бою с чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Было бы хорошо, чтобы Джонс продолжил карьеру в случае победы над Миочичем. А еще лучше, чтобы его нокаутировал Павлович или Волков. Александр, на самом деле, очень неудобный соперник. И для Джонса он тоже будет неудобным. Волков неплохо защищается от борьбы, сам выходит на болевые, может перевести и законтролировать. Может быть повторение боя Джонса с Густафссоном. По крайне мене, я бы хотел, чтобы так было. Болеем за своих», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

10 сентября Волков победил Тая Туивасу на турнире UFC 293. Всего на счету 34-летнего россиянина 37 побед и 10 поражений в ММА.

Поединок Джонс — Миочич пройдет 11 ноября на UFC 295. В активе Джонса 27 побед и 1 поражение. У Миочича 20 побед и 4 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-budet-horosho-esli-volkov-ili-pavlovich-nokautiruyut-dzhonsa/
Александр ВОЛКОВ
Джон Джонс
ММА
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