Порье призвал UFC сделать трилогию с Джастином Гейджи

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) хочет провести третий поединок против второго номера рейтинга в легком весе Джастина Гейджи (25-4) в своем родном штате Луизиана.

«Я провел первый бой там, откуда он родом. Давайте устроим трилогию в Луизиане», — написал Порье в соцсети X.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою, который состоялся в 2018 году в родном штате Гейджи Аризоне, Порье выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.