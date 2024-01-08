Порье подерется с Бенуа Сэн-Дени 9 марта на UFC 299

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) встретится с 12-м номером рейтинга Бенуа Сэн-Дени (13-1) в пятираундовом противостоянии 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.

Поединок станет со-главным событием вечера. Турнир возглавит бой чемпиона легчайшего веса Шона О'Мэлли (17-1) и Марлона Веры (21-8).

Порье проиграл Джастину Гейджи (25-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Сэн-Дени провел в UFC шесть боев, проиграв лишь Элизеу Залески дус Сантусу (24-7) единогласным решением судей в 2021-м. Все остальные бои он завершил досрочно.