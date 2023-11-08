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Перейра — о решении Адесаньи не драться до 2027 года: «Он просто запутался»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) отреагировал на желание экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3) взять перерыв в карьере.

«Трудно что-то сказать по этому поводу, потому что трудно понять Адесанью в такой ситуации, — сказал Перейра Shak MMA. — Он говорит, что собирается взять отпуск, но дело не только в деньгах. Парень уже заработал свои деньги, и дело не в этом. Ему нравится драться. Так что, возможно, он просто запутался, поэтому ему нужно подождать и посмотреть, что будет дальше».

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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