Перейра назвал Дю Плесси испуганным клоуном

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) назвал чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2) клоуном.

«Бой с Дрикусом определенно легче, чем бой с Джоном Джонсом. Я думаю, что сгонять вес будет сложнее, чем драться с Дрикусом. Я много раз проявлял интерес, но он никогда не отвечал. он показывает, что боится... клоун», — сказал Перейра FULL SEND MMA.

Дю Плесси отреаигрова на высказывание бразильца в социальных сетях.

«Испуганный клоун? — ответил дю Плесси в соцсети X. — Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что готов драться либо с тобой, либо с Шоном Стриклендом. Что еще ты хочешь, или я должен отметить твоего переводчика?»

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.