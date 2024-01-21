Пеннингтон победила Буэно Силву и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе

Американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силва единогласным решением судей в титульном бою за звание чемпионки UFC в легчайшем весе.

Поединок проходил на турнире UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде. Судьи отдали победу Пеннингтон — 49-46, 49-46, 49-45.

Пеннингтон одержала 6-ю победу в UFC подряд. Всего на ее счету 16 побед и 8 поражений. У Силвы — 10 побед 3 поражений, 1 ничья и 1 бой признан несостоявшимся.