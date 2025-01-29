Харитонов — о поединке Павловича и Розенстрайка: «Жаирзиньо уже бедолага сбитый летчик»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайк в турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Тяжеловесы сойдутся в рамках главного карда.

«У Павловича нет проблем справиться с Розенстрайком. Там уже бедолага сбитый летчик. Его добивают, последний контракт с UFC, наверное, его использует чисто. Это не соперник для Павловича. У Павловича есть соперники: Волков, Джонс, Аспиналл, а остальные там уже все такие старые, деды», — сказал Харитонов «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова