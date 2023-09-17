Нурулло Алиев подерется с Матеушем Ребецки 11 ноября на UFC 295

Боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) проведет следующий бой против поляка Матеуша Ребецки (18-1) 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, в главном бою которого подерутся экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4). Об этом сообщает Sherdog.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Ребецки провел в UFC два боя, и оба выиграл (техническим нокаутом и единогласным решением). Он потерпел единственное поражение в 2014 году.