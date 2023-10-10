Нейт Диас рассказал, когда может состояться его реванш с Джейком Полом

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) прокомментировал видео, на котором Джейк Пол (7-1) заявил, что Диас боится драться с ним по MMA, потому что в случае поражения он потеряет свое наследие.

«Ты полное дерьмо. Я буду драться с тобой хоть завтра по ММА, проблема в том, что ты отстой и я не работаю с тупицей, как ты. Реванш — в боксе, трилогия — в ММА, тебе нужно время, чтобы тренироваться, но все равно ты отстой. Реванш [по боксу] к Новому году — звучит неплохо», — написал Диас в соцсети X.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.