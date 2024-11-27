Немков: «Махачев заслуженно стоит на первом месте в рейтинге P4P»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе, ныне тяжеловес PFL/Bellator Вадим Немков считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заслуженно занимает первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.

В обновленном рейтинге P4P чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поднялся на вторую строчку. Первое место все так же занимает Махачев. По мнению президента UFC Даны Уайта, на первом месте должен стоять Джонс.

«Ислам дерется с топовыми бойцами, которые постоянно на слуху, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Тот же Миочич не дрался три года, в последнем бою нокаутом проиграл Нганну. Потом Джонс его побил. Сам Джон не дрался полтора года, а Ислам за это время провел 3 или 4 боя против топовых соперников, которые постоянно на слуху, которые постоянно переламывают друг друга. Думаю, Махачев заслуженно стоит на первом месте».

В турнире UFC 309, который проходил в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке, Джонс нокаутировал Стипе Миочича.

Согласно Sherdog, на счету Махачева в ММА 26 побед и 1 поражение, у Джонса — 28 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.