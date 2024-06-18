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Сегодня, 15:19

Немков — о словах Волкова про удары Павловича: «Это просто шутка»

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Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал «СЭ» высказывание шестого номера рейтинга UFC в тяжелом весе Александра Волкова, что в поединке с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергее Павловичем ему придется рассчитывать только на удачу.

«Не знаю, может быть, он просто так шутит. Все знают, что у Павловича сильный удар, поэтому, возможно, он решил просто пошутить над этим. У Волкова тоже очень сильный удар и я думаю, что эти удары Сергей ощущал в спаррингах. Не считаю, что в этом бое все пойдет так, как говорит об этом Александр», — сказал Немков «СЭ».

Российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков выйдут в октагон на UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Турнир состоится на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Абустин

Александр Волков (единоборства)
Вадим Немков
Сергей Павлович
UFC
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