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Муин Гафуров — Кан Кен Хо: когда и где пройдет бой UFC

Муин Гафуров проведет поединок против Кана Кена Хо на UFC on ABC 6 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Муин Гафуров.
Фото Соцсети

Таджикский боец Муин Гафуров и Кан Кен Хо из Южной Кореи проведут поединок в рамках турнира UFC on ABC 6 в субботу, 22 июня. Вечер смешанных единоборств впервые состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начнется турнир с прелимов в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В прямом эфире видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Также смотреть UFC on ABC 6 можно на официальной платформе UFC Fight Pass.

Рекорд 28-летнего таджика в ММА — 18-6. На счету 36-летнего южнокорейца профессиональный рекорд — 19-10.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Муин Гафуров
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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