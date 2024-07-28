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Сегодня, 03:47

Мокаев победил Кейпе единогласным решением судей на UFC 304

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу в поединке с Манелой Капе (Ангола) на турнире UFC 304.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Мокаева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Теперь на счету 23-летнего бойца 13 побед в ММА в 13 поединках (7 из них — в UFC). У 30-летнего Капе 17 побед при 7 поражениях.

Главным событием UFC 304 станет титульный поединок в полусреднем весе между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
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