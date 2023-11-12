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Сегодня, 15:27

Молдавский считает, что только Павлович может победить Аспиналла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Bellator Валентин Молдавский отметил, что Сергей Павлович в ближайшем будущем проведет реванш с Томом Аспиналлом.

«Возможно, Павловичу дадут один бой, он выиграет и снова выйдет на Аспиналла в титульном поединке. Это будет справедливо. Я за то, чтобы им сразу назначили реванш, но после нокаута в первом раунде его не дадут. Если бы бой был долгим и равным, возможно, реванш бы назначили. Мне кажется, что Серега единственный, кто может победить Аспиналла в UFC. У других соперников шансов нет», — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-pavlovich-edinstvenny-j-kto-mozhet-pobedit-aspinalla/
Валентин Молдавский
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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