Двалишвили: «О'Мэлли одаренный, но я могу сломать его»

Первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) признался, что он сделает все, чтобы выиграть титул чемпиона UFC в бою с чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1).

«Шон — хороший боец. Он одаренный, но я могу сломать его. Я буду прессинговать его, атаковать в стойке. Я так голоден, мне нужен этот пояс. Я оставлю всего себя в этом октагоне. Я докажу, что усердный труд окупается. На UFC 306 я стану новым чемпионом», — сказал Двалишвили на UFC 306 Countdown.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.