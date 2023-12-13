Матеуш Гамрот и экс-чемпион Рафаэль дос Аньос подерутся 9 марта 2024-го на UFC 299

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (23-2) проведет следующий поединок против 11-го номера рейтинга Рафаэля дос Аньоса (32-15) 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США. Об этом сообщает инсайдер Марсел Дорфф в соцсетях.

Гамрот в прошлом бою победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Дос Аньос в прошлом бою проиграл Висенте Люке (22-9) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.