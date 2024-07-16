Махно: «Вахитов станет чемпионом UFC, если ему сейчас дать бой с Перейрой»

Бывший претендент на титул AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно поделился мнением о перспективах кикбоксера Артема Вахитова в Dana White's Contender Series.

«Артем приезжал к нам в зал. Помогал готовиться в том числе мне к предстоящему поединку. Этого парня очень непросто перевести на канвас, а там он неплохо ориентируется. Он себя хорошо чувствовал даже на тренировках по борьбе. Про ударную технику нет смысла даже говорить. Чемпионом UFC сейчас является Алекс Перейра, которого Вахитов побеждал.

Мы понимаем, с каким прицелом идет туда Артем. Если организовать их поединок сейчас, Вахитов станет чемпионом UFC. Понятно, что с такими ребятами, как Магомед Анкалаев, на сегодняшний день Артему рано конкурировать. Но не то, что любой ударник по зубам Вахитову, очень сложно найти ударника, которому сам Артем будет по зубам», — приводит Metaratings слова Махно.

Вахитов примет участие в Dana White's Contender Series летом 2024 года.