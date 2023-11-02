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2 ноября, 23:54

Абус Магомедов: «Когда выходил на бой против Стрикленда, чувствовал, что что-то не так»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Абус Магомедов назвал причины поражения от американца Шона Стрикленда на турнире UFC on ESPN 48.

Магомедов уступил техническим нокаутом во втором раунде.

«Я уже в первом раунде был уставшим. Когда выходил на бой, чувствовал, что что-то не то. Но даже в таком состоянии смог забрать раунд. В середине первого, когда повалил его, поймал себя на мысли, что руки стали очень тяжелыми. Не может быть, чтобы человек забился после первого прохода. Я ранее упоминал, что перетренировался и слишком хотел победить. Причем тренировался неправильно. Организм сел и не слушался.
Стрикленд — неудобный? Да. Когда смотришь его бои, ощущение, что он не может нормально двоечку ударить, какой-то колхозный. Но работает эффективно. Просто нужна правильная команда, которая будет подбирать правильных спарринг-партнеров. Которая знает, когда нужно отдохнуть, а когда газануть. В Германии я как самоучка — чувствую себя плохо, не иду. Хорошо — иду. Не было спарринг-партнеров. В Германии любительский уровень ММА. Нужно тренироваться в серьезной команде, если хочешь выступать успешно», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

На счету 33-летнего Магомедова 25 побед и 5 поражений в ММА.

Источник: РБ Спорт
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