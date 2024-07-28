Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Белалом Мухаммадом в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене «Co-op Live» в Манчестере (Великобритания). Бой станет главным событием вечера ММА. Начало — ориентировочно около 07:00 по московскому времени.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Эдвардс с начала своей карьеры провел 25 боев, одержав в них 22 победы и потерпев 3 поражения, при этом один бой был признан несостоявшимся.

Мухаммад провел 26 боев в ММА, из которых выиграл 23, проиграл 3 и один бой был несостоявшимся. На данный момент он занимает второе место в рейтинге бойцов полусреднего веса.

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