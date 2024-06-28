Курбанов рассказал о форме экс-чемпиона UFC Петра Яна

Бывший претендент на титул чемпиона мира WBA Магомед Курбанов прокомментировал текущую форму бойца клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпиона UFC Петра Яна.

В пятницу, 28 июня, спортсмены провели совместную тренировку.

«Петр очень проголодался, хочет драться, очень хочет помахаться, побить руками. Видно, что он уже хочет спарринговать. Сегодня работали на координацию, потом чуть поборолись — чувствуется мощь. Всегда рады видеть его в зоне бокса», — цитирует Курбанова пресс-служба команды «Архангел Михаил».

Ян (17-5) в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на колене. Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений в ММА. Он выступает в UFC с 2018 года.