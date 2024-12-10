Кормье: «Рахмонов порвал связки колена в начале боя с Гэрри»

Бывший чемпион UFC и комментатор Дэниэл Кормье сообщил, что казахстанец Шавкат Рахманов дрался с травмой против ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 310.

«После боя я узнал, что Шавкат дрался с травмой. Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка. С такой травмой ты не будешь выглядеть убийцей, как это было раньше», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

Рахмонов победил Гэрри единогласным решением судей, одержав 19-ю победу в карьере.