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Сегодня, 11:26

Кормье: «Рахмонов порвал связки колена в начале боя с Гэрри»

Руслан Минаев
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Бывший чемпион UFC и комментатор Дэниэл Кормье сообщил, что казахстанец Шавкат Рахманов дрался с травмой против ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 310.

«После боя я узнал, что Шавкат дрался с травмой. Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка. С такой травмой ты не будешь выглядеть убийцей, как это было раньше», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

Рахмонов победил Гэрри единогласным решением судей, одержав 19-ю победу в карьере.

Даниэль Кормье
Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
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