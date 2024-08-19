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Сегодня, 09:03

Кэйн Веласкес заключил сделку со следствием

Давид Хачатрян
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Суд над экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Кэйном Веласкесом (14-3) в калифорнийском городе Санта-Клара должен был начаться в следующем месяце. Его обвиняли в покушении на убийство. Однако East Bay Times сообщила, что Веласкес договорился не оспаривать выдвинутые против него обвинения.

В обмен на это судья Артур Боканегра сможет смягчить ему приговор. С него сняли обвинения в умышленном убийстве, оставив только одно обвинение в покушении на убийство и девять отдельных обвинений в применении огнестрельного оружия. Это может сыграть важную роль при вынесении приговора.

Веласкесу не придется проходить суд присяжных, который мог бы привести к обвинительному приговору и пожизненному заключению. Без суда присяжных Веласкеса признают виновным по предъявленным ему обвинениям, но отсутствие обвинений в умышленном убийстве означает, что ему не вынесут пожизненное заключение.

Следующее слушание по вынесению приговора экс-бойцу назначено на 18 октября, сообщает Times.

Веласкеса арестовали в 2022-м после того, как он, предположительно, преследовал и выстрелил в мужчину по имени Гарри Гуларте. Гуларте обвиняли в растлении тогдашнего 4-летнего сына экс-бойца в детском саду. Веласкес, как утверждается, преследовал машину, в которой находились Гуларте и члены его семьи, во время погони на высокой скорости. Пуля попала в отчима Гуларте.

Кэйн Веласкес
UFC
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