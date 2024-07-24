Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:00

Кертис Блейдс: «Павлович бьет слабее Нганну и Льюиса»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Претендент на временный пояс UFС в тяжелом весе Кертис Блейдс в интервью «СЭ» сравнил ударную мощь Сергея Павловича, Франсиса Нганну и Деррика Льюиса.

— Вы дрались с Дерриком Льюисом, Франсисом Нганну и Павловичем. Кто из их бьет сильнее?

— Деррик на первом месте, Нганну на втором, Сергей на третьем. Но они все бьют очень сильно, разница между ними минимальная. Деррик Льюис был единственным, кто отправил меня спать. Поэтому у него первое место. С Нганну я дрался дважды и дважды чувствовал его природную чистую силу, он очень-очень мощный. Сергей тоже очень сильный, но не такой, как эти двое, чуть послабее.

27 июля Блейдс подерется с Томом Аспинэллом в соглавном событии вечера UFC 304 в Манчестере.

Деррик Льюис
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
Франсис Нганну
0
Читайте также
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Источник сообщил, что личность исполнителя подрыва авто в Москве установлена
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камару Усман: «Я в отпуске, но у меня еще много сил»

Кертис Блейдс: «Если Волков будет собран, он может побить Аспинэлла»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости