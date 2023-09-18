Игрок НБА заявил, что побьет Джона Джонса

Форвард баскетбольного клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Джеймс Джонсон уверен, что при должной подготовке он одолеет экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе UFC Джона Джонса (27-1) по правилам MMA.

«Я думаю, что смогу победить его. Но для этого мне нужно год тренировать свою защиту на земле. Я дерусь в стойке с пяти-шести лет», — сказал Джонсон в подкасте NBA Rookie Life.

Джонсон имеет черный пояс по каратэ и рекорд 20-0 в кикбоксинге.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.