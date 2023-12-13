Гордон Райан рассказал, что связывает Джона Джонса и Жоржа Сен-Пьера

Один из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратный чемпион ADCC, чемпион IBJJF no-gi и четырехкратный чемпион Eddie Bravo Invitational Гордон Райан заявил, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) всесторонне развитые бойцы, которые способны адаптироваться к любому сопернику.

«Джон очень похож на GSP в том смысле, что он не лучший борец в мире, не лучший в джиу-джитсу, не лучший ударник, — сказал Райан в интервью MMA Junkie и другим журналистам. — Но его способность соединять все это вместе находится на другом уровне. Его способность интуитивно менять план действий от начала поединка до его завершения или от раунда к раунду невероятно впечатляет. Самое впечатляющее — это его способность собрать все воедино, его способность адаптироваться к сопернику по ходу поединка и менять план игры в зависимости от того, что ты делаешь».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.