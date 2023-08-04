Физиев и Гамрот возглавят турнир UFC Fight Night 24 сентября

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UFC официально объявил поединок в легком весе между представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом.

Бой пройдет в ночь на 24 сентября на турнире UFC Vegas 79.

Физиев в последнем поединке проиграл Джастину Гейджи (24-4) решением большинства судей. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

Гамрот 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе победил Джалина Тернера раздельным решением судей.