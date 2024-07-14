Шон Стрикленд: «Трамп получил пулю, но все равно остался за свой народ. Зверь!»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) прокомментировал покушение на Дональда Трампа во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«Трамп — настоящий зверь. Человек получает пулю и все равно остается за свой народ. Зверь...», — написал Стрикленд в соцсети X.

На Трампа было совершено покушение. Во время его выступления в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Попавшая в Трампа пуля пробила верхнюю часть его правого уха. После этого политика увезли в больницу.