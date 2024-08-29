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Сегодня, 12:40

Деметриус Джонсон: «Я хотел бы увидеть бой Джонса с Аспиналлом»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) поделился своими мыслями о бое между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) и экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1). Он отметил, что бой между Джонсом и Миочичем важнее титула, и заявил, что наследие Джонса не пострадает, если он уйдет на пенсию без боя с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3).

«Бой Джона Джонса против Стипе Миочича даже не обязательно должен быть за пояс. Это бой легенд, когда дерутся эти двое. И потом, я уверен, что Джон Джонс получит точно такие же деньги, независимо от того, будет он чемпионом или нет.

Я, как фанат, хотел бы увидеть бой Джона Джонса с Томом Аспиналлом. Если он этого не сделает и скажет: «Я буду драться только со Стипе, у него известное имя», то давай, делай свое дело, Джон", — сказал Джонсон на JAXXON PODCAST.

Джонс и Миочич должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Деметриус Джонсон
Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
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