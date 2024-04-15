Джонс ответил фанатам, которые выступили против его боя с Миочичем

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заслуживает громкого боя и большого гонорара, поэтому он не откажется с ним драться. Об этом он написал в соцсети X.

Фанат: «Почему ты думаешь, что бой с 40-летним пожарным принесет пользу твоему наследию?»

Джонс: «Да, к черту самую крупную битву в его жизни и все деньги, которые он и его семья должны были заработать. Давайте просто выкинем его. Да, именно так устроена жизнь».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на турнире UFC 295. Из-за травмы 36-летний американец выбыл из строя на 8 месяцев.