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Сегодня, 13:35

Джонс ответил фанатам, которые выступили против его боя с Миочичем

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заслуживает громкого боя и большого гонорара, поэтому он не откажется с ним драться. Об этом он написал в соцсети X.

Фанат: «Почему ты думаешь, что бой с 40-летним пожарным принесет пользу твоему наследию?»

Джонс: «Да, к черту самую крупную битву в его жизни и все деньги, которые он и его семья должны были заработать. Давайте просто выкинем его. Да, именно так устроена жизнь».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на турнире UFC 295. Из-за травмы 36-летний американец выбыл из строя на 8 месяцев.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА
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