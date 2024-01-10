Джон Джонс ответил, боится ли он драться с Сергеем Павловичем

Экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) высмеял пользователя соцсети X, который предположил, что Джонс боится драться с Сергеем Павловичем (18-2).

«Ты боишься Павловича? Ты знаешь, на что способны русские в этом чертовом спорте», — написал Джонсу один из пользователей.

«Да, я в ужасе. Неважно, кто бы выиграл этот временный пояс, суть все равно будет одна и та же. Величайший же стареет и убегает от претендентов, так? 36-летний чемпион, всю жизнь владеющий титулом, начинает подумывать о завершении карьеры. Ну и трусишка», — ответил Джонс.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.

Том Аспиналл (13-3) победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.