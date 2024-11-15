Монсон: «Ян не слишком стар, чтобы снова стать чемпионом. Все зависит от него»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о перспективах Петра Яна в UFC.

«Он не слишком стар, чтобы снова стать чемпионом. Ему нужно вернуться к тренировкам, которые он делал, когда был чемпионом. Верю, что у него все может получиться. Но все зависит от него», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее стало известно, что Ян подписал новый контракт с UFC сроком на три года.

23 ноября Ян проведет поединок против Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао. Всего на счету 31-летнего российского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.