Джаред Каннонье подерется с Кайо Борральо 24 августа на UFC on ESPN 62

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (17-7) проведет следующий поединок против 12-го номера рейтинга Кайо Борральо (16-1) 24 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN.

Каннонье проиграл Нассурдину Имавову (14-4) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.

Борральо нокаутировал Пола Крейга (17-8) во втором раунде 4 мая на UFC 301 на Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро, Бразилия.