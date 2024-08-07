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Сегодня, 09:06

Джаред Каннонье подерется с Кайо Борральо 24 августа на UFC on ESPN 62

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (17-7) проведет следующий поединок против 12-го номера рейтинга Кайо Борральо (16-1) 24 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN.

Каннонье проиграл Нассурдину Имавову (14-4) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.

Борральо нокаутировал Пола Крейга (17-8) во втором раунде 4 мая на UFC 301 на Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Джаред Каннонье
Кайо Борральо
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ММА
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