Дю Плесси сравнялся с Уиттакером и Ромеро по количеству побед подряд в истории среднего веса UFC

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) после победы над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-4) на UFC 305 продлил свою победную серию в лиге до восьми боев.

Таким образом, он сравнялся с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) и экс-бойцом UFC Йоэлем Ромеро (16-7) по показателю наиболее продолжительной победной серии в истории среднего веса UFC.

Самой продолжительной победной серией в истории среднего веса лиги обладает экс-чемпион Андерсон Сильва (13). Затем идут экс-чемпионы Адесанья (12) и Крис Уайдман (9).

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.