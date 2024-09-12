Двалишвили: «Умар не создаст мне проблем, это легкий бой»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) уверен, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) — это легкий для него соперник.

«Я буду драться с тем, кого мне дадут UFC. Если моим следующим соперником будет Умар, окей. Я думаю, что бой с Умаром — это легкий бой, он не создаст для меня никаких проблем, я побью его», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Шон О'Мэлли (17-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.