«Динамо» Махачкала пригласит президента UFC Дану Уайт на матч команды в случае его приезда в Дагестан

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность приглашения президента UFC Даны Уайт на матч команды.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов на фоне победы Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейру на турнире UFC 313 предложил Дане Уайту приехать в республику, чтобы увидеть, как растут чемпионы.

«Если Сергей Алимович пригласил, учитывая статус дагестанских бойцов, думаю, это все реально. Мы бы с большим удовольствием это сделали. Если он будет, то мы обязательно пригласим», — сказал Газизов «СЭ».