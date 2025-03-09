Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

«Динамо» Махачкала пригласит президента UFC Дану Уайт на матч команды в случае его приезда в Дагестан

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность приглашения президента UFC Даны Уайт на матч команды.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов на фоне победы Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейру на турнире UFC 313 предложил Дане Уайту приехать в республику, чтобы увидеть, как растут чемпионы.

«Если Сергей Алимович пригласил, учитывая статус дагестанских бойцов, думаю, это все реально. Мы бы с большим удовольствием это сделали. Если он будет, то мы обязательно пригласим», — сказал Газизов «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Махачкала)
Дана Уайт
Шамиль Газизов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава Дагестана пригласил Дану Уайта: «Будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы и какой едят хинкал»

Анкалаев нанес в три раза больше ударов в голову, чем Перейра
Новости
RSS RSS
Все новости