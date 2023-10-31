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Сегодня, 11:50

Дэн Хукер подерется с Бобби Грином 2 декабря на UFC Fight Night 233

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) проведет следующий поединок против 12 номера рейтинга Бобби Грина (31-14) 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой пройдет в формате пяти раундов.

Хукер победил Джалина Тернера (13-7) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Грин победил Гранта Доусона (20-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 7 октября на UFC Fight Night 229 в Лас-Вегасе, США.

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