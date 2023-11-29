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Сегодня, 13:35

Дариуш опасается Царукяна: «Он молод и голоден»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-5) высоко оценивает навыки восьмого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (20-3).

«Царукян молод, он голоден и постоянно развивается, — сказал Дариуш в интервью Майклу Биспингу. — Это одно из преимуществ молодости — ты можешь много тренироваться и ты всегда голоден. Для меня это опасный бой, потому что Арман готов к поражениям, он будет совершенствоваться, возвращаться и становиться сильнее, и один из лучших способов доказать, что он стал лучше, — это победить такого парня, как я. Он проиграл Матеушу [Гамроту], а я победил Матеуша, так что если он победит меня, то докажет себе, что он вырос после того поражения. Так что я думаю, что это ставит меня в сложную ситуацию, потому что этот парень очень голоден. Я думаю, он будет сочетать удары со стойки и грэпплинг, как он обычно делает».

Также Дариуш отметил, что его цель — финишировать россиянина.

«Я думаю, он захочет и бороться, и работать в стойке, — отметил он в интервью Just Scrap Radio. — Он захочет проверить меня везде. Он очень вынослив, так что я должен сломать его во всех аспектах и постепенно измотать его, и я смогу финишировать его. Я собираюсь выйти и устроить шоу. Очевидно, что моя цель — финиш, и я надеюсь, что это произойдет».

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
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